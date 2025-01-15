Оперативнаяобстановка на 16.01.2025 год.

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Оперативная обстановка
Сегодня четверг 16 января 2025 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была - 5 ° С
• атмосферное давление 731 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 86 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время
отключения
В сетях холодного водоснабжения :
Октябрьская 12 с 9 час до окончания
Монтажников 22-1п с 9 до 12 часов
К.Маркса 19-3п с 9 до 14 часов
Луначарского 1-7п с 13 до 16 часов
2 В сетях
электроснабжения
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:
Ленина 2,4, Октябрьская 12 с 9 час до окончания
Монтажников 22-1п, Луначарского 15-3п с 9 до 12 часов
К.Маркса 2-3п с 9 до 13 часов
К.Маркса 19-3п с 9 до 14 часов
Луначарского 1-7п с 13 до 16 часов
Рекомендации водителям автотранспорта по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях:
В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость.
При необходимости остановите транспортное средство.
На скользких участках дороги:
- применяйте торможение двигателем, либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза, таким образом вы снизите скорость автомобиля, не теряя управления;
- соблюдайте дистанцию;
- избегайте резких маневров и поворотов руля.
Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59994/