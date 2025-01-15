Оперативнаяобстановка на 16.01.2025 год.

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Оперативная обстановка

Сегодня четверг 16 января 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 5 ° С

• атмосферное давление 731 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 86 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

В сетях холодного водоснабжения :

Октябрьская 12 с 9 час до окончания

Монтажников 22-1п с 9 до 12 часов

К.Маркса 19-3п с 9 до 14 часов

Луначарского 1-7п с 13 до 16 часов

2 В сетях

электроснабжения

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Ленина 2,4, Октябрьская 12 с 9 час до окончания

Монтажников 22-1п, Луначарского 15-3п с 9 до 12 часов

К.Маркса 2-3п с 9 до 13 часов

К.Маркса 19-3п с 9 до 14 часов

Луначарского 1-7п с 13 до 16 часов

Рекомендации водителям автотранспорта по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях:

В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость.

При необходимости остановите транспортное средство.

На скользких участках дороги:

- применяйте торможение двигателем, либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза, таким образом вы снизите скорость автомобиля, не теряя управления;

- соблюдайте дистанцию;

- избегайте резких маневров и поворотов руля.

Информация предоставлена: https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59994/