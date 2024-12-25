Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 26.12.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня четверг, 26 декабря 2024 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была - 13 ° С

• атмосферное давление 749 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 90 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП, без пострадавших .

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Калинина 6, Семенова 4 с 9 час до оконч

Монтажников 22-2п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения:

Ленина 65,67,69,73а с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Семенова 4, Калинина 6, Луначарского 15-4п с 9 час до оконч

Луначарского 3-1п с 9 до 12 часов

Гайдара 26,28 с 9 до 13 часов

Монтажников 22-2п, К Маркса 22-2п с 9 до 14 часов

Вниманию водителям автотранспорта!

В связи с ремонтными работами на тепловых сетях до 28.12.2024 г. в районе жилого дома № 41 по ул. Колыванова будет временно перекрыто движение автомобильного транспорта на участке дороги: ул. Колыванова, поворот на ул. Музрукова.

Рекомендации водителям автотранспорта по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях:

В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость.

При необходимости остановите транспортное средство.

На скользких участках дороги:

- применяйте торможение двигателем либо комбинируйте его с резкими и кратковременными, нажатиями педали тормоза, таким образом вы снизите скорость автомобиля, не теряя управления;

- соблюдайте дистанцию;

- избегайте резких маневров и поворотов руля.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 26 декабря 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснением, без существенных осадков, в отдельных районах туманы, изморозь. Ветер ночью юго-восточный 1-6 м/с, днём юго-западный 2-7 м/с, в горах местами порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью от -10° до -15°, при прояснении до -20°, днём от -5° до -10°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 173 обращения.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59893/