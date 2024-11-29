» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 12.11.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Сегодня вторник 12 ноября 2024 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -9 ° С

• атмосферное давление 747 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 74%

• ветер Северо-западный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4.За прошедшие сутки зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время

отключения

1 В сетях холодного водоснабжения:

Дзержинского 32-6п, Музрукова 40-5п, К М 1-1п с 9 час до оконч

Гайдара 13,16,17,20,21,23,24,25,26, Матросова 28,30,32,38, К Маркса 22-10п, Луначарского 5-1п, Монтажников 22-2п, Монтажников 52-2п с 9 до 12 часов

Дзержинского 49, К Маркса 4-3п с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения:

Ермолаева с15 по 29, Гайдара 3, К Маркса 4-8,12п, Дзержинского 63-3,6п с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

К Маркса 1-1п, 17,23, Музрукова 40-5п с 9 час до оконч

К Маркса 22-10п, Луначарского 5-1п, Монтажников 22-2п, Монтажников 52-2п с 9 до 12 часов

Дзержинского 49, К Маркса 4-3п, Гайдара 28 с 9 до 13 часов

Иртяшская 13-1п, К Маркса 6 с 9 до 14 часов

Вниманию автомобилистов!

• На дорогах гололед! Будьте осторожны!

соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегайте резких маневрирований и обгонов, будьте предельно внимательны к пешеходам на проезжей части, следите за транспортными средствами вокруг вас

Вниманию озерчан!

Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, непрочен.

• недопустимо выходить на неокрепший лед;

• нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра взрослых!

• если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами нуждаетесь в помощи, по возможности вызовите спасателей по телефонам: 101 или 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб).

• Вниманию пешеходов во время гололедицы!

передвигайтесь осторожно, не торопясь

• пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

• всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

• лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59526/