» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 05.11.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник, 05 ноября 2024 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -6° С

• атмосферное давление 737 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 86%

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4.За прошедшие сутки произошло 2 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения: Октябрьская 14,16,18,20, К.Маркса 25,27 с 9 до окончания

2 В сетях электроснабжения: Ленина 26,28 с 9 до 18 часов

Студенческая 14,18,20, Победы 38,40,44,46

Свердлова 35,37, Кирова 9 с 13 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления: К.Маркса 23-3п с 9 до 14 часов

Вниманию пешеходов во время гололедицы!

• выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;

• передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

• пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

• всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

• не стоит догонять отходящий транспорт, вы рискуете оказаться у него под колесами;

• если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

• лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления правительства Челябинской области № 235-П от 03.04.2024 г.:

1. Установить с 5 апреля 2024 года начало пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением территорий муниципальных образований Челябинской области, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа очагов лесных пожаров не зарегистрировано.

За истекшие сутки подразделения МЧС России на тушение лесных пожаров не привлекались.

С начала года подразделения МЧС России на тушение лесных пожаров не привлекались.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 05 ноября 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, слабые метели, днём местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юго-западе до умеренных, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -2,-7°, при прояснении до -10°, днём от -3° до +2°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на большинстве рек ожидается незначительные колебания уровней воды.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 203 обращения.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59474/