» Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 06.11.2024 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня вторник, 06 ноября 2024 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -3° С

• атмосферное давление 731 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 93%

• ветер Восточный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4.За прошедшие сутки произошло 2 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения. Адреса. Время отключения.

1 В сетях холодного водоснабжения:

Гайдара 13,16, 17,18,20,22,24,26, Горная 25, Монтажников 30, 32,34,

Семенова 16, Калинина 6-1,2п с 9 до окончания

К.Маркса 20-5п, 32-6п с 9 до 12 часов

Гайдара 24-5п, 30, Дзержинского 35-2п, К.Маркса 4-3п с 9 до 13 часов

К.Маркса 11-4п, 19-3п с 9 до 14 часов

2 В сетях электроснабжения:

Гайдара 24 с 7 по 11п-ды, 26 с 1 по 10 п-ды с 9 до 17 часов

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Горная 25, Монтажников 30, 32,34, Семенова 16, Калинина 6-1,2п, Дзержинского 32-6п с 9 до окончания

К.Маркса 20-5п, 22-10п, 32-6п с 9 до 12 часов

Гайдара 30, 24-5п, Дзержинского 35-2п, 37, К.Маркса 4-3п с 9 до 13 часов

К.Маркса 11-4п, 19-3п с 9 до 14 часов

Вниманию пешеходов во время гололедицы!

• выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой;

• передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

• пожилым людям рекомендуется использовать трость или специальные палки с заостренными шипами;

• всегда помните об осторожности - выбирайте более безопасный путь, идите там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где есть освещение;

• не стоит догонять отходящий транспорт, вы рискуете оказаться у него под колесами;

• если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.

• лучшая профилактика травм в гололедицу – это осторожность и осмотрительность.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления правительства Челябинской области № 235-П от 03.04.2024 г.:

1. Установить с 5 апреля 2024 года начало пожароопасного сезона в лесах на территории Челябинской области, за исключением территорий муниципальных образований Челябинской области, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

За истекшие сутки на территории Озерского городского округа очагов лесных пожаров не зарегистрировано.

За истекшие сутки подразделения МЧС России на тушение лесных пожаров не привлекались.

С начала года подразделения МЧС России на тушение лесных пожаров не привлекались.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 06 ноября 2024 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно, снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода), местами сильные, на отдельных участках дорог сильные заносы, сильная гололедица от наката, метели. Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с, ночью порывы местами до 15 м/с, днем до 20 м/с. Температура воздуха ночью минус 4-9°, днём минус 1-6°.

ОЯ: ночью и днем 6 ноября в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, мокрый снег, сильные гололедные явления (гололед, отложение мокрого снега на провода), на отдельных участках дорог снежные заносы, гололедица от наката, метели, усиление ветра 15-20 м/с.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки на большинстве рек ожидается незначительные колебания уровней воды.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 187 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/59485/