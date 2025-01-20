Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

Фото:freepik

1. Сегодня понедельник 20 января 2025 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была -3° С

• атмосферное давление 727 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 72 %

• ветер юго-западный – 3м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Семенова 3 п-ды с7 по11, Семенова-16,

Музрукова 36 с 9 час до окончания

К.Маркса 26 с 9 до 12 часов

Гайдара 25-1,2,3 п-ды, К.Маркса 4-12п с 9 до 13 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Семенова 3 п-ды с7 по11, Семенова-16,

Музрукова 36 с 9 час до окончания

К.Маркса 26 с 9 до 12 часов

Гайдара 25-1,2,3 п-ды, К.Маркса 4-12п с 9 до 13 часов

К.Маркса 19-1п с 9 до 14 часов

К.Маркса 19-2п с 13 до 16 часов

Рекомендации водителям автотранспорта по безопасному вождению при неблагоприятных погодных условиях:

В случае снегопада, гололеда, тумана снижайте скорость.

При необходимости остановите транспортное средство.

На скользких участках дороги:

- применяйте торможение двигателем, либо комбинируйте его с резкими и кратковременными нажатиями педали тормоза, таким образом вы снизите скорость автомобиля, не теряя управления;

- соблюдайте дистанцию;

- избегайте резких маневров и поворотов руля.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 596-П от 24.10.2024 г пожароопасный сезон 2024 года в лесах Челябинской области завершен 25 октября 2024 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий

на 20 января 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять

атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днём небольшой, местами умеренный снег, слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью -5,-10°, при прояснении до -13°, днём -1,-6°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая (ледовая) обстановка: На реках области ледостав, прогнозируется увеличение толщины льда. Достижение критических уровней воды в реках области не прогнозируется.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 157 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60009/