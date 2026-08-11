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В Челябинской области гостиницы начнут заселять по QR‑коду с 1 сентября.

В Челябинской области гостиницы начнут заселять по QR‑коду с 1 сентября.

Фото: Андрей Ткаченко, медиахолдинг «Первый областной»

В Челябинской области гостиницы начнут заселять по QR‑коду с 1 сентября.

Такая функция появится в отелях с номерным фондом от 50 номеров.

С 1 сентября 2026 года крупные гостиницы Челябинской области перейдут на заселение по Цифровому ID в мессенджере «Макс». Новый порядок станет обязательным для средств размещения с номерным фондом более 50 номеров, сообщает пресс-служба регионального главка управления координации развития туризма.

Для заселения гостю достаточно открыть в «Максе» свой Цифровой ID и показать администратору QR‑код, который автоматически загрузит все данные из государственных систем. При этом возможность заселения по бумажному паспорту сохраняется — турист сам выбирает удобный способ.

Гостиницы смогут сократить время регистрации, снизить количество ошибок при заполнении данных и упростить работу сотрудников. Первые отели региона уже начали подготовку к переходу.

«Переход на Цифровой ID является обязательным требованием законодательства, а Главное управление оказывает методическую поддержку средствам размещения и сопровождает процесс внедрения нового механизма»,— отметила начальник отдела регионального контроля Главного управления координации развития туризма Наталья Аверина.

Цифровой ID может заменить паспорт гражданина РФ или свидетельство о рождении ребенка. Для этого нужно открыть раздел «Семья и дети» и показать QR‑код свидетельства о рождении. Данные QR‑кода полностью соответствуют требованиям для регистрационного учета.

Напомним, в Челябинской области «Макс» заменит бумажные справки для льготников в общественном транспорте.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-gostinitsy-nachnut-zaselyat-po-qr-kodu-s-1-sentyabrya/

2026-08-13PKT13:04:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

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