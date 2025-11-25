Фото: Олег Каргаполов, ИА «Первое областное»

В Челябинской области подтвердить статус пенсионера можно по QR‑коду.

Изображение хранится на портале госуслуг.

У пенсионеров Челябинской области появилась удобная альтернатива бумажному удостоверению. Теперь для подтверждения своего статуса и прав на льготы достаточно предъявить QR-код из личного кабинета на портале госуслуг. Для этого необходим только смартфон с доступом в интернет, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

QR-код является полноценной заменой привычного пластикового документа. Он был автоматически сформирован для всех действующих пенсионеров региона. У граждан, которые только выходят на пенсию, QR-код появится в личном кабинете в течение 10 дней после назначения выплат.

При этом традиционные пластиковые удостоверения также остаются в силе. Их по-прежнему можно получить в клиентской службе СФР.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-podtverdit-status-pensionera-mozhno-po-qr-kodu/