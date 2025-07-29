В Верхнем Уфалее у Детской школы искусств сделают музыкальный забор.

Фото: администрация Верхнего Уфалея

Активное благоустройство по проекту «Формирование комфортной городской среды» проходит в Верхнем Уфалее. Работы по благоустройству идут одновременно во многих местах: на площадях у Центра искусств и железнодорожного вокзала, во дворах и на территории Детской школы искусств.

На этой неделе изменения затронули привокзальную площадь — сюда уже завезли бордюры и скамейки, рядом ограничили движение и парковку. В администрации рассчитывают, что обновленная привокзальная площадь станет яркой визитной карточкой города для всех, кто приезжает в Верхний Уфалей.

Как сообщает газета «Уфалейский рабочий», в ближайшее время на привокзальной площади обновят покрытие, установят новые фонари, покрасят стелу с гербом города, а также проведут озеленение территории.

Преображается площадь у Центра искусств «Театр + Кино». Там уже установили 12 новых светильников с энергосберегающими лампами, благодаря чему стало уютнее в вечернее время. Уюта площади добавят новые декоративные кустарники и деревья, а также обновленная подпорная стена.

Работы по благоустройству идут и в других местах города. Так, вокруг Детской школы искусств устанавливают новое ограждение, украшенное музыкальными нотами и скрипичными ключами. Дорожки выложат тротуарной плиткой. Для родителей, которые ждут детей с занятий, установят скамейки самых разных форм: со спинками и без, длинные и круглые. Кроме того, на территории школы установят три арт-объекта и две перголы, сделают зоны для отдыха и велопарковку, высадят различные деревья и кустарники. Вечером территория школы будет освещаться.

Также в Верхнем Уфалее идет благоустройство дворов. Например, во дворе у дома № 42а по улице Прямицына рабочие уложат новое асфальтовое покрытие, установят шесть новых скамеек и урны, а также сделают ограждение общей протяженностью 125 метров.

Ранее в Челябинске по поручению главы города Алексея Лошкина началось благоустройство привокзальной площади, рядом с памятником «Сказ об Урале». Вместо нелегальных киосков здесь будет сквер.

Информация предоставлена: https://gubernia74.ru/articles/news/1134807/