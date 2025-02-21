С днем защитника отечества!

Уважаемые мужчины!

Поздравляем Вас, с 23 февраля! В этот день традиционно мы говорим спасибо сильной половине человечества. Спасибо, наши дорогие мужчины, за то, что защищаете нас в момент опасности, поддерживаете в трудную минуту, ободряете и согреваете. Спасибо за ваш труд на благо Родины и семьи. Просто спасибо за то, что вы есть. Желаем вам богатырского здоровья, долголетия и удачи во всех делах. Пусть каждый день согревает вас любовь и забота родных и близких, пусть растет и крепнет уважение коллег. Живите с радостью. Оставляйте себе время на маленькие приключения и большие свершения. Верьте в себя и не позволяйте никому стать на пути к мечте, увести с верного пути, предать. Пусть ваш дом будет полной чашей: звенит детский смех, собираются дорогие гости, не покидают счастье, тепло, уют и достаток. С праздником!

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