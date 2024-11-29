Состоялся турнир по быстрым шахматам на Кубок главы Озерского городского округа.

Крупный межмуниципальный турнир по быстрым шахматам среди спортсменов до 18 лет прошёл в посёлке Метлино 18 ноября. В соревновании приняли участие 83 спортсмена из Озерска, Кыштыма, Снежинска, Екатеринбурга и села Кунашак.

Турнир посетил глава Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер. Он обратился к ребятам с напутственным словом, пожелал всем удачи и красивых партий.

Соревнование проходило при поддержке администрации округа, управления по физической культуре и спорту администрации, МБУ "Арена", руководства посёлка Метлино и школы №35, а также Федерации шахмат Озерского городского округа.

Соревнования состояли из девяти партий с контролем времени 10 минут плюс 5 секунд добавления за каждый сделанный ход. Самому юному участнику было 6 лет, а самому взрослому - 16. В турнире приняли участие два кандидата в мастера спорта, что подтверждает их высокий уровень и статус.

На протяжении всего турнира была онлайн трансляция первых четырёх досок, где в режиме реального времени родители могли следить за своими детьми. Также был предложен дополнительный кабинет, где родители могли посидеть и на большом экране наблюдать за игрой юных спортсменов.

В результате напряжённой борьбы места распределились следующим образом:

1 место - Дружинин Кирилл (9 очков) г. Екатеринбург

2 место - Хасанов Айдар (7,5 очков) (с. Кунашак)

3 место - Рыжкин Савелий (7 очков) (г. Снежинск)

4 место - Фархутдинов Тимур (7 очков) (г. Екатеринбург)

Также были предусмотрены дополнительные номинации:

мальчики до 9 лет

1 место - Машкин Ярослав (6,5 очков) (г. Екатеринбург)

2 место - Паскарь Константин (5,5 очков) (г. Озерск)

3 место - Плужников Максим (5 очков) (г. Снежинск)

мальчики до 13 лет

1 место - Зубаиров Михаил (7 очков) (г. Озерск)

2 место - Черненко Яков (6 очков) (г. Озерск)

3 место - Сафонов Дмитрий (6 очков) (г. Екатеринбург)

девочки до 13 лет

1 место - Елисеева Анастасия (5,5 очков) (г. Озерск)

2 место - Токаревская Милана (4,5 очка) (г. Озерск)

3 место - Барышникова Ева (4 очка) (г. Озерск)

Местные участники

1 место - Трифонова Ирина (6 очков)

2 место - Романцов Александр (6 очков)

3 место - Ремизов Илья (6 очков)

Наша сборная смогла завоевать 9 наград из 16 возможных, что является очень хорошим показателем, учитывая сильный состав турнира.

По итогу соревнований следующие наши спортсмены смогли выполнить новые разрядные нормы:

3 юношеский:

Хуснутдинов Тимур

2 юношеский:

1. Бодров Андрей

2. Елисеева Анастасия

3. Колобанова Алина

4. Салчак Болат

Федерация шахмат округа поздравляет победителей и призеров, приглашает всех на два больших турнира в декабре, которые также пройдут с участием шахматистов из других городов.

Информация и фото федерации шахмат Озерска.