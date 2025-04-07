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Как испечь полезный кулич.

Что позволит снизить калорийность праздничной сдобы.

Традиционный пасхальный кулич — очень вкусная, но весьма калорийная выпечка: в ста граммах может быть до 400 калорий. И для тех, кто следит за калорийностью своего рациона, но хочет полакомиться праздничной сдобой, важно сделать кулич более полезным. Как это возможно?

«Важно подобрать замену сахару, с этой целью можно воспользоваться эритритом, аллюлозой, стевией. Однако при изготовлении дрожжевых куличей все же придется взять небольшое количество сахара для опары, потому что он служит активатором дрожжей»,— говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

Для полезного кулича берите муку из цельного зерна, потому что в пшеничной высшего сорта отсутствует клетчатка, а вот в гречневой, овсяной, нутовой или миндальной она есть.

Также следует сократить в куличе количество жира, для этого сливочное масло заменяется йогуртом, авокадо или бананом. Питательности ПП-куличу можно придать при помощи белка — греческого йогурта, творога или протеина.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/kak-ispech-poleznyy-kulich/