| Новости » Общественная жизнь

«Я довольно скучный человек…»

«Я довольно скучный человек…»

«Я довольно скучный человек…»

Именно так о себе говорил один из руководителей атомного проекта Юлий Борисович Харитон.

На площадке выставки «Творцы атомного века» в информационном центре ПО «Маяк»

ожила история – не из учебника, а живая, почти на расстоянии вытянутой руки.

Совет молодёжи «Маяка» вместе со студентами и юниорами Росатома показали театральную зарисовку, которая буквально стирает дистанцию между «тогда» и «сейчас». Не биография, не пересказ фактов – живая история, собранная из воспоминаний тех, кто знал Харитона лично.

С характером, жёсткими принципами, своим юмором и той самой внутренней силой, без которой такие задачи просто не решаются.

Отдельная магия – в формате. Всё происходило прямо внутри экспозиции.

Без сцены в привычном смысле. Зрители перемещались вместе с действием и оказывались то в рабочем кабинете, то в закрытом пространстве спецпоезда – том самом, на котором передвигались ключевые фигуры атомного проекта, включая Игоря Васильевича Курчатова и Андрея Дмитриевича Сахарова.

Среди зрителей – студенты ОТИ НИЯУ МИФИ, Озёрского технического колледжа, участники Движения Первых и сотрудники предприятия. Разные люди, но с одинаковым ощущением: будто прикоснулись к чему-то настоящему.

Как подчеркнул и.о. руководителя проектного офиса «Люди и города» Алексей Комаров:

«Этот культурно-просветительский проект мы решили реализовать с молодежью в рамках направления «Образование лучшего качества» программы «Люди и города». Потому что важно не просто рассказывать о таких людях, как Юлий Борисович, а дать возможность почувствовать их время. Когда ты это проживаешь, появляется другое отношение и масштаб осознания его деятельности».

Пожалуй, в этом и есть главный смысл всего проекта. Не просто сохранить память. А сделать так, чтобы она хоть на мгновение становилась живой.

Информация предоставлена:https://vk.com/molodezh_mayak

2026-03-26PKT12:33:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

