Оперативная обстановка на 07.05.2025 год.

Сегодня среда 07 мая 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 11 ° С

• атмосферное давление 737 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 78%

• ветер Северо-Западный 2 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

11 В сетях холодного водоснабжения нет

22 В сетях электроснабжения

К Маркса 20-1,2,3п с 9 до 13 часов

К Маркса 32-1,2,3п с 13 до 16 часов

33 В сетях горячего водоснабжения и отопления:

Гайдара 3-1п с 9 до 13 часов

Вниманию жителей округа!

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 25 апреля 2025 года на территории области особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:

1) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ;

2) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон.

Вниманию Озерчан!

В связи с производством работ по асфальтированию дороги, в период с 04 мая по 08 мая 2025 года будет затруднено движение на участке автомобильной дороги по улице Музрукова, от ул. Верхняя до ул. Ермолаева.

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути на период работ.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 07 мая 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в южных районах местами грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 3-8 м/с, днем порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью от +6° до +11°, в горах и низинах до +3°, днём от 16° до +21°, на юге от +20° до +25°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки водный режим большинства рек будет неустойчивым.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 1 и 4 класс пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 183 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61030/