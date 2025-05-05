Оперативная обстановка на 05.05.2025 год.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня понедельник 05 мая 2025 года.
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 5 ° С
• атмосферное давление 738 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 92 %
• ветра нет
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения адреса время отключения.
11 В сетях холодного водоснабжения
Ленина 77,79,81,82,83,84, Герцена 6,8 с 9 часов до окончания
Луначарского 15-4п с 9 до 12 часов
22 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет
33 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 15-4п с 9 до 12 часов
Вниманию жителей!
Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 25 апреля 2025 года на территории области особый противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима:
1) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ;
2) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон.
Вниманию озерчан!
В связи с производством работ по асфальтированию дороги, в период с 04 мая по 08 мая 2025 года будет затруднено движение на участке автомобильной дороги по улице Музрукова, от ул. Верхняя до ул. Ермолаева.
Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути на период работ.
1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,12
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.
Гидрологическая обстановка: в норме.
Лесопожарная обстановка:
На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 05 мая 2025 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью +6, +11°, в горах и низинах +2, +7°, днём +20, +25° в горах и низинах +13, +18°.
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки водный режим большинства рек будет неустойчивым.
Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется
Лесопожарная обстановка:
НЯ: не прогнозируются.
ОЯ: не прогнозируются.
Прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 1 и 4 класс пожарной опасности.
Агроклиматическая обстановка: в норме.
Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.
5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).
7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 обращения.
Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60990/