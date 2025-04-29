2025-04-30PKT09:21:00 | Новости Общественная жизнь Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня среда 30 апреля 2025 года. 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +4° С • атмосферное давление 744 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 54% • ветер Юго-западный 1 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 2 ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения адреса, время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Дзержинского 32 – 1п, с 9 до 12 часов Дзержинского 59 – 3п с 9 до 13 часов 2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Дзержинского 32 – 1п, Луначарского 15-5п с 9 до 12 часов Дзержинского 59 – 3п, Гайдара 11 – 4,5п с 9 до 13 часов Октябрьская 26-3п с 14 до 16 часов Вниманию жителей! Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Установить с 25 апреля 2025 года на территории области особый противопожарный режим. 2. На период действия особого противопожарного режима: 1) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ; 2) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон. 1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)). № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,12 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло. Гидрологическая обстановка: в норме. Лесопожарная обстановка: На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 30 апреля 2025 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Температура воздуха ночью заморозки от 0° до -5°, при натекании облачности до +3°, днём +10,+15°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки водный режим большинства рек будет неустойчивым. Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируетсяЛесопожарная обстановка: НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. Прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 1 и 4 класс пожарной опасности. Агроклиматическая обстановка: в норме. Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются. 5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки). 7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 192 обращения. Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/60967/ kseniya.prikina 2025-04-30PKT09:21:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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