Оперативная обстановка на 06.05.2025 од.

1. Сегодня вторник 06 мая 2025 года.

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 11 ° С

• атмосферное давление 736 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 63 %

• ветра нет

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 3 ДТП без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 15-4 п-д с 9 до 12 часов

2 В сетях электроснабжения Плановых отключений нет

3 В сетях горячего водоснабжения и отопления

Матросова 30, Матросова 38 с1 по 4 п-ды с 9 часов до окончан

Луначарского 15-4 п-д с 9 до 12 часов

К.Маркса 4 -3 п-д с 9 до 13 часов

Вниманию жителей!

Правительство Челябинской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 25 апреля 2025 года на территории области особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:

1) запретить разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы, а также проведение иных пожароопасных работ;

2) запретить сжигание порубочных остатков и горючих материалов на земельных участках в границах полос отвода и охранных зон.

Вниманию озерчан!

В связи с производством работ по асфальтированию дороги, в период с 04 мая по 08 мая 2025 года будет затруднено движение на участке автомобильной дороги по улице Музрукова, от ул. Верхняя до ул. Ермолаева.

Убедительная просьба к водителям автотранспортных средств использовать объездные пути на период работ.

1.1. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в

норме.

1.2. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)).

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,12

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,11

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,12

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,10

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,11

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11

Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2. Обстановка на водных объектах: происшествий на водных объектах Озерского округа за прошедшие сутки не произошло.

Гидрологическая обстановка: в норме.

Лесопожарная обстановка:

На основании постановления Правительства Челябинской области № 286-П от 24.03.2025 г пожароопасный сезон в 2025 году в лесах Челябинской области установлен с 25 марта 2025 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 мая 2025 года.

1. Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:

Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.

Челябинская область Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём на юге местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от +6° до +11°, в низинах до +3°, днём от +20° до +25°, на юге до +17°.

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка: в ближайшие сутки водный режим большинства рек будет неустойчивым.

Достижение критических уровней воды в реках области и подтопления жилых, садовых домов и приусадебных участков не прогнозируется

Лесопожарная обстановка:

НЯ: не прогнозируются.

ОЯ: не прогнозируются.

Прогнозируется возникновение 5-10 новых очагов лесных пожаров, увеличение площади природных пожаров до крупных при сильном ветре. На территории области будет действовать 1 и 4 класс пожарной опасности.

Агроклиматическая обстановка: в норме.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: медленная смена процессов в атмосфере будет способствовать формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.

Экзогенно-геологическая обстановка: оползни и сели не прогнозируются.

5. Опасные инфекционные заболевания людей: Существует вероятность (Р=0,3) заболевания населения корью (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).

6. Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки, кошки).

7. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 177 обращений.

Информация предоставлена:https://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/61006/