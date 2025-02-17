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Разогрев еды в пластиковых контейнерах разрушает ткани сердца.

Чем еще опасен пластик в микроволновке.

Разогревание пищи в пластиковых контейнерах в микроволновой печи — привычное дело для многих, кто берет с собой на работу готовую еду. Однако для здоровья лучше перекладывать обед из контейнера на тарелку и только после ставить в микроволновку.

При нагревании в микроволновке некоторые типы пластика выделяют вредные химические вещества, такие как бисфенол А и фталаты. Эти соединения внедряются в гормональную систему организма и провоцируют развитие различных заболеваний, включая репродуктивные расстройства и даже рак.

«При нагревании контейнера в микроволновке в пищу попадает до 4,2 миллиметра микропластика на каждый квадратный сантиметр упаковки, а также прочие опасные химические соединения, изменяющие микробиом кишечника, запускающие воспаления и повреждающие сердечную ткань»,— предупреждают ученые.

Не все пластиковые контейнеры предназначены для использования в микроволновке. Контейнеры, не имеющие соответствующей маркировки, могут деформироваться или плавиться при высоких температурах, что увеличивает риск выделения токсичных веществ в пищу.

Также некоторые продукты питания, особенно жирные или кислые, способны вступать в реакцию с определенными видами пластика, что чревато образованием вредных соединений. Например, при нагревании томатного соуса в обычном пластиковом контейнере происходит вымывание химических веществ из пластика.

Еще микроволновое разогревание, тем более если еда в контейнере, нередко сопровождается неравномерным прогревом пищи, что создает «островки» с выжившими бактериями, которые могут стать причиной пищевых отравлений.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/zdorov/razogrev-edy-v-plastikovykh-konteynerakh-razrushaet-tkani-serdtsa/