фото:«ЛизаАлерт»

«Все в шоке!»: в Челябинской области завершены поиски пропавшей неделю назад в лесу пенсионерки.

Что рассказали волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

Поиски женщины шли с 15 апреля.

В Верхнем Уфалее завершены поиски пропавшей неделю назад в лесу 69-летней женщины, она жива. Об этом вечером в четверг, 24 апреля, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Татьяна Александровна, которая пропала в окрестностях Верхнего Уфалея еще 15 апреля, после десяти дней и девяти ночей в лесу найдена! Она жива и сравнительно здорова! Не зря мы с вами столько дней верили, искали и не уставали надеяться на счастливый исход, — сообщили волонтеры. — Мы знаем: вы ждете подробностей невероятного спасения, и мы уже готовим для вас большой отчет со всеми подробностями, фото и видео. А сейчас просто давайте все виртуально обнимемся, выдохнем и в очередной раз убедимся, что искать надо всегда и надеяться во что бы то ни стало».

Представители отряда не скрывают радости: «Все в шоке. В ступоре даже поисковики: девять дней в лесу при минусовой температуре!»

На место обнаружения женщины вызвали скорую помощь.

Информация предоставлена:https://74.ru/text/incidents/2025/04/24/75382883/