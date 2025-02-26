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Специалисты Минэкологии проверили берег Увильдов после сообщений о сливе нечистот в лесу.

К каким выводам они пришли.

Проблеме, по словам жителей, не один месяц;— ассенизаторские машины в лесу и рядом с ним замечали неоднократно.

Сотрудники Министерства экологии Челябинской области выехали на берег озера Увильды после сообщения о слове нечистот в лесу рядом с Красным камнем. Информация подтвердилась, сообщили 74.RU в ведомстве.

— На участке, о котором идет речь, были зафиксированы слив жидких бытовых отходов и несанкционированная свалка строительных отходов, — сообщили в Минэкологии. — В связи с этим министерством было направлено письмо в Госавтоинспекцию с просьбой оказать содействие в установлении собственника автомобиля, зафиксированного на видео, которое было подкреплено к обращению.

Напомним, на прошлой неделе машину поймали на сливе нечистот в лесу рядом с Увильдами. Читатель 74.RU снял нарушение на видео и вызвал полицию.

При этом о проблеме с ассенизаторскими машинами и зловонными болотами наши читатели уже рассказывали летом прошлого года. По словам жителей, до ближайших очистных ехать пять километров, и слив каждой машины там стоит рублей по 700. Чтобы сэкономить, ассенизаторы сворачивают в лес. Люди жаловалась в минэкологии, но получили ответ, что «отходы сливаются в коллектор».

Информация предоставлена:https://74.ru/text/ecology/2025/02/27/75157961/