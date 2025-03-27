Челябинские журналисты раскрыли 80 новых историй о Великой Отечественной войне.

Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области

В Челябинской области стартовал новый уникальный проект, посвященный Великой Отечественной войне. Редакция 1obl.ru собрала 80 малоизвестных фактов 1941—1945 годов. 80 дней авторы проекта будут публиковать удивительные и порой шокирующие истории, до сих пор остававшиеся за пределами общеизвестных фактов.

Проект станет результатом кропотливой работы редакции, в течение нескольких месяцев авторы изучали архивные документы, библиотечные фонды, музейные экспозиции, обращались к школам, предприятиям и общественными организациями. Особое внимание уделялось встречам со свидетелями тех событий — ветеранами, их родственниками и очевидцами.

«Мы стремились раскрыть неизвестные страницы истории, рассказать о героях, чьи имена пока не занесены в дневники памяти, и показать войну через призму личных историй»,— рассказала руководитель проекта, заместитель генерального директора по цифровым медиаресурсам холдинга «Первый областной» Дарья Годунова.

Проект «80 малоизвестных фактов о Великой Отечественной войне» будет представлен на сайте 1obl.ru и в сообществах издания в соцсетях. Авторы обещают не только рассказать о малоизвестных фактах, но и показать уникальные фотографии, кинохронику и документы, которые помогут понять сложность и трагизм военных лет на Южном Урале.

Только посмотрите на эти кадры! В нечеловеческих условиях уральцы строили цеха заводов. Уникальную кинохронику нам из Российского государственного архива кинофотодокументов предоставил Объединенный госархив Челябинской области.

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/80-istoriy-pobedy-/chelyabinskie-zhurnalisty-raskryli-80-novykh-istoriy-o-velikoy-otechestvennoy-voyne/