Фото: пресс-служба нацпарка «Таганай»

На Таганае обнаружили редкий белоснежный гриб.

Это новый вид для национального парка.

В национальном парке «Таганай» в Челябинской области обнаружили новый вид грибов — гигрофор девичий, или гигроцибе белоснежную. Как видно из второго названия гриба, у него редкий белый окрас, который выделяется на фоне опавшей листвы.

«В отличие от благородных сородичей вроде боровиков или подберезовиков, этот гриб, как вездесущие и холодоустойчивые лисички и сыроежки, может плодоносить аж до самого снега»,— рассказали в пресс-службе нацпарка.

Грибники обычно обходят его стороной. Но не потому, что он несъедобный, — в некоторых источниках указано, что его можно употреблять в пищу. Но запаха у этого гриба нет, а вкус специфический.

Интересно, что в Англии этот гриб называют «снежной восковой шляпкой».

Информация предоставлена:https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/na-taganae-obnaruzhili-redkiy-belosnezhnyy-grib/