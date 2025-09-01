В парке «Притяжение» Магнитогорска откроется аллея с ретро-скульптурами пионеров.

Фото: пресс-служба курорта «Притяжение»

Магнитогорский курорт «Притяжение» пополнился советскими скульптурами пионеров, читающих книги, играющих на барабане и вытянувшихся в салюте. Они украсили обновленную Аллею МГТУ имени Носова, сообщают в пресс-службе парка.

Скульптуры были созданы примерно в середине прошлого века, раньше они стояли в детском лагере «Горный воздух» в нескольких километрах от Магнитогорска. Но в начале «нулевых» лагерь закрыли, и гипсовые пионеры оказались забыты. Три года назад ученые МГТУ решили вывезти скульптуры и подарить им вторую жизнь. Новый собственник территории лагеря дал добро, и пионеры отправились на реставрацию.

Сейчас разрабатывается план, как органично расположить скульптуры на Аллее, чтобы они украсили северную часть парка. Сама Аллея появилась в «Притяжении» год назад.

Информация предоставлена: https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-parke-prityazhenie-magnitogorska-otkroetsya-alleya-s-retro-skulpturami-pionerov/