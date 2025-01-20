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Парад планет в 2025 году.

Зимой 2025 года жители России смогут наблюдать парад планет или планетарное выравнивание – уникальное явление видимости нескольких планет солнечной системы с Земли. Астрономы отмечают, что лучшее время для наблюдения и фото – 21 января с 20:30 до 23:30.

Парад планет – зрелищное астрономическое событие, когда планеты на небосводе выстраиваются в линию по одну сторону Солнца. В научной среде это событие называют "выравниванием". Оптический эффект линейного размещения планет вызван их положением относительно взгляда наблюдателя. В реальности же все космические объекты продолжают двигаться по своим орбитам.

Январский парад планет смогут наблюдать практически все жители Земли. Зимнее небо темнее, поэтому планетарный парад будет ярким, звезды и планеты на нем видны лучше. Наиболее удачное время для наблюдений – вечер или раннее утро, когда небо еще достаточно тёмное, а космические объекты ясно видны. Что касается мест, то лучше всего подойдут точки вдали от городских огней: открытые поля, где есть хороший обзор горизонта.

При этом четыре из шести планет будут видны невооруженным глазом. Сатурн и Венера уже приблизились друг к другу 17 и 18 января. Далее выстраиваться начали и остальные: Марс расположится слева, рядом будет находиться Юпитер, чуть выше – Уран. Справа сгруппируются Нептун и Венера, под которой будет находиться Сатурн.

В 2025 году 21 января все шесть планет Солнечной системы – Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в одну воображаемую линию.

28 февраля произойдёт вечерний парад из семи планет – Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс.