Как испечь ПП‑кулич.

У выпечки будет сниженная калорийность.

Если для вас важно следить за качеством и калорийностью рациона даже в праздники, вы можете рассмотреть приготовление более полезного и облегченного варианта пасхального кулича. Сделав ПП‑кулич и соблюдя норму потребления, у вас получится насладиться выпечкой, не переборщив с калориями.

Вам понадобится: 250 г цельнозерновой муки, 2 куриных яйца, 150 мл нежирного кефира, 2 ст. л. растительного масла, 3 ст. л. меда, 1/2 ч. л. соды, 1 ч. л. экстракта ванили, щепотка соли, 50 г изюма или других сухофруктов.

Приготовление: сначала включите духовку на разогрев на отметке 180°C. Смешайте муку, соду и соль в одной емкости, а в другой взбейте яйца, пока не образуется пышная масса. В яйца налейте кефир, растительное масло, мед, ванильный экстракт и перемешайте. После соедините жидкий и сухой составы, а также сухофрукты. Форму для кулича смажьте маслом либо застелите пергаментной бумагой, выложите тесто и поставьте в духовой шкаф на 45—50 минут.

