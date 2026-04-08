Южноуральцам стал доступен новый чат-бот для общения с управляющими компаниями.

Фото: Людмила Ковалева, из архива «Южноуральской панорамы»

Жители Челябинской области теперь смогут общаться с управляющими организациями своих домов с помощью нового цифрового помощника — чат-бота «Госуслуги Дом», интегрированного в мессенджер MAX. Сервис действует в домовых чатах всех многоквартирных домов.

Чтобы воспользоваться возможностями чат-бота, нужно вступить в домовой чат вашего многоквартирного дома в мессенджере MAX. Присоединиться к нему можно двумя способами. Первый – воспользоваться QR-кодом, который размещен в офисе вашей управляющей компании. Второй – через мобильное приложение «Госуслуги Дом». Затем, когда вы уже присоединитесь к чату, вы сможете найти в списке участников чат-бот «Госуслуги Дом» и написать обращение.

К слову, сегодня в Челябинской области в MAX создано около 15 тысяч домовых чатов. Через них жильцы многоквартирных домов совместно решают важные вопросы, а еще напрямую поддерживают связь с управляющими компаниями.

Напомним, в мессенджере MAX недавно также появился чат-бот, который помогает записываться в многофункциональный центр.

Информация предоставлена:https://gubernia74.ru/articles/society/1139827/

2026-04-09PKT11:18:00

Ключевые теги: новости, Челябинская область, Озерск.

