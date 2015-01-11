Полиция Озерска провела «Профилактику»

В июле 2019 года сотрудниками управления УМВД России по ЗАТО г. Озерск было проведено оперативно профилактическое мероприятие «Профилактика» с целю пресечения и выявления правонарушений.
Всего на административном надзоре Озерского городского округа состоит 100 человек, а на профилактическом учете 845 лиц. Участковые уполномоченные полиции проверили на причастность к совершенным преступлениям ранее судимых лиц и другие категории правонарушителей, состоящих на профилактическом учете, а также жителей административного участка с противоправным поведением. Предупреждение рецидива преступления является одним из приоритетных направлений деятельности участковых и в целом управления.
Сотрудниками отдела по вопросам миграции также были проверены иностранные граждане, проживающие на территории проведения операции.
Совместно сотрудниками патрульно-постовой службы и сотрудниками ОГИБДД проверены владельцы оружия, сроки лицензий оружия и условия его хранения.
На территории проведения операции «Профилактика» административных правонарушений и нарушений регистрационного законодательства не выявлено.
Ключевые теги: УВД ОГО, профилактическое мероприятие.
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