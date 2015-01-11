Уже на пороге. Минздрав назвал сроки начала эпидемии гриппа

Эпидемия гриппа в России ожидается в декабре, а пик заболеваемости, по прогнозу Минздрава, придется на январь и начало февраля.

Как заявила глава ведомства Вероника Скворцова, сезонное повышение числа людей, заболевших гриппом, обязательно случится.

«Подъем заболеваемости будет начат в декабре, и мы пойдем в ускоренный подъем в конце декабря, перед Новым годом, пик придется на январь и начало февраля”, – цитирует Скворцовау РИА Новости.

По словам министра, спад заболеваемости вирусными инфекциями должен произойти не раньше апреля. При этом врачи надеются на эффект от вакцинации населения и рассчитывают, что случаев гриппа с тяжелыми последствиями будет немного.

На данный момент в Челябинской области отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Ее уровень, по данным Роспотребнадзора, увеличился на 8,3%. За последнюю неделю зафиксировано почти 22 тысячи случаев заболевания. Особенный скачок – среди школьников, в этой группе заболеваемость уже достигла порога эпидемии.

Специалисты рекомендуют при первых признаках простуды не заниматься самолечением, а сразу же обращаться к доктору.

https://www.cheltv.ru/uzhe-na-poroge-minzdrav-nazval-sroki-nachala-epidemii-grippa/