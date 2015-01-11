То выпадает, то тает. Синоптики рассказали о погоде в декабре

Сегодня в Челябинской области будет преобладать пасмурная погода. Небо не будет радовать солнечными лучами, а вот снегопад будет идти на протяжении всего дня.

Утром столбики термометров остановятся на отметке в -9 градусов, а к обеду потеплеет до -5 С. Почти весь день будет сыпать небольшой снег, но в целом погода останется приятной. В 11 часов вечера температура воздуха будет составлять всего -3 градуса.

А вот в ночь со вторника на среду резко похолодает до -17 С. Значительные температурные колебания ожидаются на протяжении всей недели, но синоптики успокаивают: днем погода не будет опускаться ниже – 10 градусов. В субботу и воскресенье они прогнозируют плюсовые показатели.

Первый месяц зимы обещает быть достаточно теплым, лишь в середине декабря столбики термометров на несколько дней опустятся до отметки в -18… -25, однако быстро распогодится и в конце месяца можно рассчитывать на 0 градусов.

https://www.cheltv.ru/to-vypadaet-to-taet-sinoptiki-rasskazali-o-pogode-v-dekabre/