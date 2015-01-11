Не по дзен. Пользователи Яндекс сообщили о проблемах с доступом к сервисам

Накануне электронные почты Яндекс, программы аналитики сайтов и Яндекс Дзен функционировали с перебоями. Пользователи сообщили о некорректной работе систем.

Так, например, в Челябинске водители сервиса Яндекс такси получили заявки на вызовы, которые никто не делал. Пассажиры, с устройств которых, якобы, пришли данные о будущих поездках немало удивились.

«Мне сегодня позвонил водитель Яндекс такси и сказал, что он уже подъехал. Я при этом машину не заказывала и вообще в это время ехала за рулем своего собственного автомобиля. Вообщем, мы оба удивились», – рассказала cheltv.ru жительница Челябинска.

Кроме того, возникли сложности с доступами к системам аналитики сайтов. «Яндекс метрика», по словам программистов, работала с задержками, данные не обновлялись в режиме реального времени. Были затруднения так же с пользованием электронной почты.

О причинах технического сбоя пока ничего не известно, в компании собщили, что все проблемы уже устранили.

https://www.cheltv.ru/polzovateli-yandeks-soobshhili-o-problemah/