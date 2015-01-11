Вниманию участников дорожного движения и пешеходов!

На перекрёстке пр. Победы – ул. Менделеева не будет работать светофорный объект.

В связи с ремонтными работами на перекрёстке пр. Победы – ул. Менделеева не будет работать светофорный объект с 20.07.2020 г. до окончания работ.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43708/