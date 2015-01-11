В России открыли международное авиасообщение — список городов

В России возобновляется международное авиасообщение. В ближайшее время за границу можно будет вылететь из 6 городов.

В список вошли аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Владивостока. Отмечается, что города, в которых предлагается открыть международное авиасообщение, отбирались исключительно по географическому принципу.

В записке, направленной в правительство первым замминистра транспорта - главой Росавиации Александром Нерадько, прописано, что требования к обеспечению санитарных требований должны быть соблюдены во всех воздушных гаванях одинаково на высоком уровне.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-rossii-otkryli-mezhdunarodnoe-aviasoobshchenie-spisok-gorodov