Хроники. COVID-19. Выпуск 22. Про кофе

На сайте ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области», в Фонде данных государственной кадастровой оценки и на сайте Росреестра все желающие могут ознакомиться с промежуточным отчетом кадастровой оценки участков земель населенных пунктов региона, а в случае несогласия или ошибок, внести корректировки в стоимость. Подробнее