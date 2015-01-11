Хроники. COVID-19. Выпуск 22. Про кофе

В России появилась инициатива сдвинуть на более ранние сроки старт по взысканию долгов за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Предлагается вместо января 2021 года начинать выписывать штрафы за просроченные платежи уже с сентября Подробнее
В Государственную думу РФ внесен законопроект об обязательной ежегодной индексации пенсий на уровень инфляции. Инициаторы также потребовали вернуть всем пенсионерам долг в размере 1,4 трлн рублей Подробнее
С целью поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья МУ "Комплексный центр" осуществляет выдачу продуктовых наборов гражданам, имеющим инвалидность 1-2 группы, в возрасте от 18 до 41 года, включительно Подробнее
На сайте ОГБУ «ГосКадОценка по Челябинской области», в Фонде данных государственной кадастровой оценки и на сайте Росреестра все желающие могут ознакомиться с промежуточным отчетом кадастровой оценки участков земель населенных пунктов региона, а в случае несогласия или ошибок, внести корректировки в стоимость. Подробнее