Россиянам хотят разрешить покупать школьную форму за счет государства

В России предложили узаконить приобретение одежды, обуви, товаров и услуг для дошкольного и школьного образования на деньги от государственной соцпомощи.

В настоящее время перечень ограничен лекарствами, товарами первой необходимости, получением лечения, прохождения профосмотров, ЗОЖ и дошкольное образование. Это не позволяет приобрести одежду и обувь, необходимые товары и услуги.

Поэтому ведомство предлагает расширить перечень товаров и услуг, текущих потребностей, на которые можно тратить государственные деньги для преодоления трудной жизненной ситуации.

https://uralpress.ru/news/federaciya/rossiyanam-hotyat-razreshit-pokupat-shkolnuyu-formu-za-schet-gosudarstva