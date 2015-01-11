Новый зал для репетиций появился в Челябинском театре оперы и балета

Благодаря еще одной площадке для занятий артистов творческий процесс в Челябинском театре оперы и балета станет более продуктивным.В архитектурном проекте здания театра этот зал был предусмотрен изначально. Предполагалось, что там будут проходить репетиции балетной труппы, однако помещение занял живописно-декорационный цех. Такое решение было временным, но ничего не менялось целых 60 лет. Отдельное двухэтажное здание для изготовления и хранения декораций было сооружено только в прошлом году.В сложившейся ситуации особенно непросто было артистам балета. Одного зала на труппу из 60 человек не хватало, и приходилось занимать сцену. А это препятствовало работе художественно-постановочной части и проведению репетиций других коллективов.Теперь помещение, где так много времени располагался живописно-декорационный цех, превратилось в современный и удобный репетиционный зал. Уютные светлые стены, специальный линолеум, балетные станки и высокие зеркала – там провели качественный ремонт и создали все условия, чтобы занятия артистов проходили с комфортом. Были учтены и технические нюансы.«В новом зале потолок и стены отделаны звукоизоляционными плитами. Это сделано для того, чтобы не появлялось эхо. Именно поэтому там могут проходить репетиции не только балетной труппы, но и оркестра – зал получился универсальным», – рассказал заместитель директора Челябинского театра оперы и балета по эксплуатации Вячеслав Сазонов.Также продолжается обустройство территории вокруг театра. Сейчас ведется монтаж новых рекламных конструкций. Предыдущие были установлены еще в 70-х годах прошлого века и уже давно перестали отвечать современным требованиям.