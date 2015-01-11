5 октября – День учителя

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
С особым чувством благодарности и уважения поздравляем вас с профессиональным праздником!
Перед современным образованием стоит непростая задача – не только научить, но и максимально раскрыть талант ребенка. Этому способствуют инновации в работе, современное оборудование, освоение самых последних методик. Особо востребованными ваши дополнительные навыки и знания оказались при внедрении дистанционного обучения детей. В условиях пандемии на вас легла дополнительная ответственность, требующая концентрации сил, огромного терпения, профессионализма, по-настоящему искренних, доверительных взаимоотношений с учениками и их родителями.
Но какие бы события ни происходили в стране, какие бы трудности ни стояли перед системой образования, учителя Озерского городского округа с этим достойно справляются. Вы – главное богатство нашей образовательной системы. Вы помогаете мальчишкам и девчонкам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.
Низкий поклон тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни и находится на заслуженном отдыхе. Вы не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поколений озерчан, но и передали свой опыт и знания молодым коллегам. Пусть тепло души, которое вы щедро отдавали, возвращается к вам здоровьем, счастьем и энергией.
Спасибо Вам, дорогие педагоги, за вашу мудрость, неравнодушие и доброту сердец. Желаем вам профессиональных достижений, благодарных и целеустремленных учеников, которые оправдают ваши надежды.
Глава Озерского городского округа
Е.Ю. Щербаков
Председатель Собрания депутатов округа
С.Н. Гергенрейдер
Уважаемые учителя!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Он одинаково дорог и взрослым, и детям, потому что в жизни каждого человека был свой Учитель, имя которого мы помним всегда. Учитель, который не только дал знания о мире, но и помог открыть самих себя, научил жить по совести, любить свое дело и быть ответственным за судьбу своей страны.
Ваша работа во все времена была подвижнической. Она требует постоянного напряжения, полной отдачи сил: и душевных, и физических. Требует времени, которого порой не хватает для себя и своих близких. Требует терпения, выдержки и такта, чтобы всегда оставаться примером для своих учеников. Большое спасибо вам за этот большой труд. Пусть ученики радуют вас своими успехами. Доброго здоровья вам, счастья и благополучия.
Губернатор Челябинской области
А.Л. Текслер
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа