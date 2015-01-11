Центральная городская библиотека приглашает на выставку

С 16 декабря в выставочном зале Центральной городской библиотеки открыта выставка, организованная в рамках второго авторского фотопроекта "Отражение". В экспозиции представлены 42 фотографии 21 автора из 12 городов России.

Межрегиональный передвижной фотопроект «Отражение» Сергея Приходько (г. Озерск) объединил фотографов из разных городов России, чтобы познакомить как можно большее число зрителей Уральского региона с художественной фотографией, её разнообразием и техническими возможностями. Выставка уже побывала в Кургане и Миассе, теперь представлена в Озерске.

Участники проекта:

Ирина Александрович (г. Озёрск), Татьяна Белозёрова (г. Москва), Олег Бунеев (г. Курган), Ирина Воинкова (г. Курган), Анна Гордейко (г. Озёрск), Александр Дербнев (г. Озёрск), Светлана Ефимова (г. Санкт-Петербург), Сергей Забиякин (г. Йошкар-Ола), Евгений Качурин (г. Тула), Павел Козин (г. Озёрск), Татьяна Корнилова (г. Озёрск), Юлия Кузьменко (г. Санкт-Петербург), Юрий Назаров (г. Великие Луки), Игорь Пролубщиков (г. Снежинск), Сергей Приходько (г. Озёрск), Оксана Расторгуева (г. Тюмень), Светлана Сапожникова (г. Екатеринбург), Лидия Суюрова (г. Озёрск), Виталий Федулов (г. Челябинск), Александр Чураков (г. Королев), Юлия Яремко (г. Екатеринбург).

Выставка работает с 11 до 19 ежедневно, кроме субботы.

Мы заботимся о вашем здоровье и соблюдаем все предписанные санитарные нормы, чтобы сделать посещение выставочного зала безопасным и комфортным.

В библиотеке действует масочный режим.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45254/