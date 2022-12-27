Пара из Новогорного отметила бриллиантовую свадьбу.

Поздравить супругов Василия Ивановича и Галину Михайловну Пряхиных с 60-летием семейной жизни приехал глава округа Евгений Щербаков. Юбилярам был вручен приветственный адрес, цветы и большой торт.

- Сегодня вы являетесь примером для молодых людей. Прожив вместе шестьдесят лет, вы сумели сохранить крепкую семью. Желаю долгих лет жизни, здоровья вам и вашим близким, - обратился к Галине Михайловне и Василию Ивановичу глава округа.

Все 60 лет совместной жизни семью Пряхиных объединяет любовь, верность, внимание и уважение друг к другу. У супругов дружная семья: две дочери, три внучки и пятеро правнуков. Все трудности и радости совместной жизни супруги и их близкие делят между собой - именно в этом секрет их продолжительной совместной семейной жизни.

Галина и Василий были знакомы с детства, жили в селе Губернское.

- И играли, и дрались, и бегали на улице с малолетства вместе. Выросли и влюбились друг в друга. Жизнь была трудная, детство голодное, но мы не унывали, жили весело. С юности работала дояркой и телятницей, дальше мы уехали в Карабаш, а после переселились в Новогорный, начала здесь работать в яслях няней, но потом ушла на завод ЖБИ, отработала 18 лет мотористом, - рассказала Галина Михайловна.

Василий Иванович посвятил много лет работе на заводе ЖБИ, был начальником цеха. Позже работал на кыштымском медеэлектролитном заводе технологом.

Молодым людям, только начинающим строить свои отношения, Пряхины советуют прежде всего относиться друг к другу с уважением.

- Всегда старались сохранить отношения, хотя трудностей хватало. Если уступать друг другу и проявлять порой терпение и мудрость, можно жить счастливо и долго.

Забот супругам хватает и на пенсии: они занимаются огородничеством, помогают воспитывать внуков, летом собирают ягоды, делают заготовки. На вопрос, что им помогает так хорошо и молодо выглядеть, ответили:

- Двигаться надо больше, не лениться, не унывать, не бездельничать, быть всегда чем-то занятыми.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/53382/