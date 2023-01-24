В Университете творчества третьего возраста отметили Татьянин день.

К 25 января в ДК «Строитель» была подготовлена концертная программа для студентов Университета творчества третьего возраста.

Хорошее настроение и позитивные эмоции всем присутствующим дарили ведущие праздника - две Татьяны. С приветствием ко всем, кто молод душой и верен студенческим традициям, обратился председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев.

В программе приняли участие студенты Университета творчества третьего возраста и Озерского государственного колледжа искусств.

Организаторы мероприятия отмечают, что зале дворца культуры царила теплая атмосфера:

- Есть в календаре праздничные даты, которые, с одной стороны, не являются государственными праздниками, а с другой стороны очень важны для общества. Одной из таких дат является 25 января – день студента или Татьянин день.

Информация и фото МБУ «КДЦ».