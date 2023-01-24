Сотрудники полиции торжественно вручили паспорта 20-летним студентам строительных отрядов

25 января в День российского студенчества бойцам трудового проекта «Мирный атом» 2023, которым исполнилось 20 лет в период проведения зимней межрегиональной студенческой стройки, сотрудники полиции Озерска вручили паспорта гражданина Российской Федерации.

В музее УМВД России по ЗАТО г.Озерск ребят торжественно поздравили специалист по связям со СМИ старший лейтенант внутренней службы Регина Сутягина вместе председателем Совета ветеранов УМВД майором милиции в отставке Сергеем Серухиным.

Ребятам, пожелали бережно относиться к главному документу гражданина Российской Федерации, а также предупредили о кибермошенниках и настоятельно рекомендовали быть бдительными и не сообщать свои паспортные данные, а также данные банковских карт по телефону.

После напутственных слов ребятам провели экскурсию, где они узнали историю становления озерской полиции в разные годы, о ветеранах службы и направлениях работы подразделений.