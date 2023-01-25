Об ограничении движения автотранспорта на улице Семенова.

Уважаемые жители Озерска!

Временно перекрыт участок правой полосы дороги от магазина электробытовых товаров до поворота к Детской музыкальной школе в связи с проведением ремонтных работ по устранению утечки на напорном канализационном коллекторе. Из-за утечки на указанном участке образуется наледь, поэтому для обеспечения безопасности данный участок дороги будет временно закрыт до устранения неисправности.

Планируется, что основная часть работ будет выполнена завтра, 27 января. Все перевозчики, осуществляющие перевозку пассажиров, и ФГУП «ПО «Маяк» об этой ситуации проинформированы. Просьба к автовладельцам учесть этот момент при передвижении по городу.

Чётная сторона ул. Семёнова для движения автотранспорта открыта в полном объёме.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/53599/