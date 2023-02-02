Алексей Текслер поручил усилить профилактику ДТП в регионе.

В регионе стало меньше дорожно-транспортных происшествий, но тяжесть последствий возросла. Об этом на неделе говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка.

Глава Челябинской области Алексей Текслер поручил выяснить причины тенденции и разработать меры ее предотвращения, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

В январе 2022 года на дорогах области погибло 26 человек, а в январе 2023-го — 34 человека. В двух случаях — на территории Каслинского и Аргаяшского районов — погибли сразу 10 человек.

«Необходимо подготовить дополнительные мероприятия по профилактике. Очень хорошо отработали прошлый год, в регионе смертность снизилась в целом по всем дорогам на 18%. Поэтому нужно сделать все необходимые выводы и дать качественный анализ сложившейся ситуации»,

— сказал губернатор.

В качестве мер профилактики предлагается продолжить работу по обустройству видеонаблюдением аварийно опасных участков, а также уделить внимание разметке, качественному содержанию дорог, особенно в сложных погодных условиях.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/aleksey-teksler-poruchil-usilit-profilaktiku-dtp/