Актуальные вопросы в сферах благоустройства, спорта и социальной жизни Озерского городского округа.

Для жителей Кыштыма создали бесплатное мобильное приложение «Наш Кыштым». В пресс-службе городской администрации заверили, что все важные оповещения и возможность участвовать в жизни города теперь будут здесь. Подробнее
Военнослужащим воинской части 3448 Ордена Красной звезды дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник полиции Артем Мухамедьянов подробно разъяснил наиболее актуальные схемы и дал рекомендации действий, как не поддаться на обман, а также привел статистику преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Подробнее
В понедельник, 6-го февраля, прошёл брифинг с участием специалистов Администрации Озерского городского округа, на котором были анонсированы работы по ремонту игровой площадки в п.Татыш, проведение всероссийских соревнований "Лыжня России" и акция «Письмо защитнику Отечества».