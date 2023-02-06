Актуальные вопросы в сферах благоустройства, спорта и социальной жизни Озерского городского округа.

Военнослужащим воинской части 3448 Ордена Красной звезды дивизии войск Национальной гвардии Российской Федерации временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по ЗАТО г.Озерск подполковник полиции Артем Мухамедьянов подробно разъяснил наиболее актуальные схемы и дал рекомендации действий, как не поддаться на обман, а также привел статистику преступлений, совершенных с использованием IT-технологий. Подробнее