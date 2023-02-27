Собственное жилье – основа благополучия каждой семьи.

Молодые озерские семьи ежегодно улучшают жилищные условия благодаря господдержке. Эта весна принесла долгожданные хорошие новости нескольким таким семействам. Сертификаты на строительство или покупку жилья молодым людям вручил глава округа.

Сегодня семь молодых семей пришли в администрацию, где в торжественной обстановке получили документы, позволяющие им в ближайшее время улучшить свои жилищные условия. Средства можно потратить на покупку новой жилплощади, строительство дома или погашение ипотеки.

Сертификаты молодым семьям вручил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков:

– Я поздравляю вас со знаменательным событием. Для меня большая честь вручить вам эти сертификаты. Завтра ­– первый день весны, время пробуждения и обновления природы. Я надеюсь, что вам это тоже принесёт перемены к лучшему, принесёт много счастья и любви. В вашем собственном жилье будут расти ваши дети, будет много радостных моментов.

Мы всегда стараемся те средства, которые предназначены для улучшения жилищных условий молодых семей, максимально быстро им предоставлять. Желаю вам всего наилучшего, поскорее воспользоваться сертификатом и начать новый жизненный этап на позитиве.

В 2023 году в рамках государственной программы Челябинской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» Озерский городской округ получил почти 9 млн рублей.

Напомним, что программа по обеспечению жильем молодых семей реализуется в нашей стране с 2006 года. За семь лет реализации программы в округе (начиная с 2016 года) поддержку уже получили 106 семей, из них 22 семьи – многодетные. В последний день зимы, 28 февраля, эта цифра выросла до 113.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/53923/