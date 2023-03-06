Как выбрать свежие цветы — советы Роспотребнадзора.

В преддверии 8 Марта мужчины отправятся на поиски самого красивого букета цветов для своих любимых. Почти в каждом магазине они увидят огромное количество самых разных цветов. Но не следует сразу же покупать первый понравившийся букет. Перед его приобретением необходимо проверить каждый цветок на свежесть. На что именно обратить внимание, рассказали в Роспотребнадзоре.

Первым делом нужно осмотреть стебель цветка. У свежих цветов он не должен быть слишком сухим. Также следует обратить внимание и на его «рубашку» — самые нижние грубые лепестки, которые растут у самой цветоножки. Если она не завявшая, значит, цветок свежий.

Однако следует учесть, что некоторые продавцы обрезают нижние лепестки, чтобы цветок выглядел более опрятно. Тогда необходимо обращать внимание на другие детали. Например, на степень раскрытия бутона. Полураскрытые цветы будут радовать долго, нежели уже распустившиеся бутоны.

Многое о свежести цветка расскажут и лепестки. Они должны быть эластичными, то есть если осторожно отогнуть лепесток, то он должен легко вернуться на место и принять прежнюю форму. Кроме того, лепестки не должны выглядеть вялыми и подсохшими и тем более осыпаться при любом прикосновении.

О многом могут сказать и искусственные украшения на бутоне. Если цветы украшены не по вашему желанию — скорее всего, продавцы просто хотят отвлечь внимание от свежести.

А чтобы цветы долго радовали уже дома, следует соблюдать ряд простых правил:

-исключить резкие перепады температур;

-подрезать стебли перед тем, как поставить цветы в вазу с водой;

-удалить нижние листья;

-не ставить много разных цветов в одну вазу, так как не все «выдерживают» соседство;

-добавить щепотку сахара в воду для таких цветов, как розы, тюльпаны и гвоздики.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kak-vybrat-svezhie-tsvety-sovety-rospotrebnadzora-/