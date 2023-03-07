У театра кукол «Золотой петушок» новый директор.

В преддверии международного женского дня в СК «Авангард» прошел ежегодный турнир Озерского городского округа по теннису среди женщин в одиночном разряде. В турнире приняли участие 9 представительниц прекрасного пола. Подробнее
В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского городского округа в числе пяти муниципальных образований Челябинской области с 2022 года участвует в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. Подробнее
В преддверии 8 Марта мужчины отправятся на поиски самого красивого букета цветов для своих любимых. Почти в каждом магазине они увидят огромное количество самых разных цветов. Но не следует сразу же покупать первый понравившийся букет. Перед его приобретением необходимо проверить каждый цветок на свежесть. Подробнее
Накануне в Управление МВД России по ЗАТО г.Озерск поступали звонки от бдительных граждан, которым звонили мошенники представляясь работниками правоохранительных структур или банковских организаций. Подробнее
2 марта стартовала XII Cпартакиада ветеранов труда и спорта Челябинской области 2023 года, посвященная 100-летию образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Подробнее