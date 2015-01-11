Итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок».

24 марта на территории Озерского городского округа сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», целью которого является профилактика, выявление и пресечение административных правонарушений и преступлений.

В мероприятии приняли участие сотрудники Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители Администрации Озерского городского округа, добровольных народных дружин, сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В результате проведения профилактической операции выявлено 52 административных правонарушения, 20 из них в области дорожного движения, 13 правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, за иные правонарушения – 19.

Кроме того, сотрудниками полиции раскрыто 3 преступления: ранее заявленная кража золотого кольца, сбыт героина, а также установлен подозреваемый за нанесение побоев.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 74 лица, состоящих на профилактических учетах, из них 3 лица, состоящих под административным надзором.

Совместно с сотрудниками Отделения лицензионно-разрешительной работы проверено 11 владельцев огнестрельного оружия. Нарушений хранения не выявлено.

Инспекторы отдела по делам несовершеннолетних посетили по месту жительства 37 подучетных подростков с целью проверки условий их проживания. Также проверены родители несовершеннолетних, отрицательно влияющие на детей.

В ходе проверки торговых точек, реализующих алкогольную продукцию выявлен факт продажи спиртного напитка несовершеннолетнему. На продавца составлен административный материал.

Подобные мероприятия полиция проводит на постоянной основе.