Астрономы предупредили о надвигающейся магнитной буре.

На Землю на следующей неделе придет магнитная буря, однако она не будет сильной.

«Согласно обновленному прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря возможна 20 апреля. Кроме того, с 26 апреля по 1 мая ожидаются длительные возмущения магнитного поля Земли, которые могут достичь уровня магнитных бурь 27 и 30 апреля», – говорится в сообщении.

Как следует из графика, бури 20, 27 и 30 апреля будут относиться к категории G1 (слабые возмущения), а магнитосфера останется возбужденной 21, 26, 28, 29 апреля и 1 мая.

По мнению врачей, даже слабые магнитные бури могут оказывать влияние на людей, страдающих от психических расстройств, а также метеозависимости.

https://dostup1.ru/society/Astronomy-predupredilio-nadvigayuscheysya-magnitnoy-bure_161817.html