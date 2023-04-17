В 2023 году Бессмертный полк пройдет в необычном формате.

В этом году в Челябинске не будет традиционного шествия «Бессмертного полка» – отмена вызвана соображениями безопасности.

Об этом сообщили организаторы акции. По словам сопредседателя Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елены Цунаевой, акция пройдет в других форматах по всей стране.

«9 Мая – это праздник, и основным акцентом этого дня являются портреты наших героев, защищавших Родину. Каждый может выбрать удобный для себя формат Бессмертного полка и рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв свой аватар в социальных сетях, и тогда лица героев весь праздничный день будут со своими потомками, за чье светлое будущее они сражались», – рассказала Цуканова.

По данным организаторов, шествие пройдет в онлайн-формате. До конца апреля можно загрузить фотографию ветерана. После все это объединят в видеооткрытку.

Также автомобилистам предложили разместить портреты своих ветеранов на задних или задних боковых стеклах машин. А в соцсетях запустят акцию по хештегу #нашбессмертныйполк, когда любой желающий может загрузить фотографии участников войны, письма, архивные выписки, детские рисунки.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-otmenili-shestvie-Bessmertnogo-polka_161974.html