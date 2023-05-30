Новые законы для россиян – изменения в июне 2023 года.

В июне заработают сразу несколько новых законов, которые коснутся многих россиян. О вступивших в силу изменениях - в представленном материале:

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРИ ПРОДАЖЕ ВЕЙПОВ И КАЛЬЯНОВ

С 1 июня торговать устройствами для потребления никотиносодержащей продукции можно будет только в магазинах и павильонах. Также вводится запрет на открытую выкладку и демонстрацию кальянов и устройств потребления никотиносодержащей продукции на торговых объектах.

ОТКАЗ ОТ БИОМЕТРИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

С 1 июня в МФЦ можно будет отказаться от сбора биометрических персональных данных в целях идентификации или отозвать ранее представленный отказ. Сделать это нужно в письменной форме. С использованием ЕБС будут идентифицировать физических лиц при их проходе на территории некоторых организаций.

УПРОЩЕНИЕ ОТКАЗА ОТ ГРАЖДАНСТВА УКРАИНЫ

С 17 июня для выхода из гражданства Украины достаточно будет подать заявление в российские органы внутренних дел. Отказ от гражданства будет считаться действительным с момента подачи документа.

ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ

С 29 июня физлицам и самозанятым разрешат регистрировать товарные знаки. Раньше владеть товарными знаками могли только юрлица и индивидуальные предприниматели.

Кроме того, с 29 мая вступили в силу следующие законы: НДФЛ будут в первоочередном порядке списывать с единого налогового платежа в региональные и местные бюджеты; семьи с двумя и более детьми не будут платить налог при продаже земельного участка, на котором расположены проданный дом и хозпостройки; члены семей военнослужащих СВО смогут продолжать пользоваться служебным жильем, участники СВО из числа детей-сирот смогут в приоритетном порядке получить жилье. Также мобилизованных и добровольцев освободили от уплаты госпошлины за восстановление паспорта РФ и водительских прав.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-iyune-2023-goda_163694.html